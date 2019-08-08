Нур-Султан, 8 августа 2019, 08:27 — REGNUM
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии международного турнира по хоккею на Кубок главы республики. Об этом написал пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице Facebook.
Турнир был открыт игрой между командами «Барыс» и «Ак Барс», а также «Нефтехимиком» и «Автомобилистом». В первый день соревнований «Ак Барс» и «Автомобилист» одержали уверенную победу со счетом 6:1 и 5:1 соответственно.
Отметим, в 2019 году стартовал десятый международный турнир по хоккею на Кубок президента Казахстана. Первые матчи прошли в 2010 году. Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» четырежды становился обладателем кубка.
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