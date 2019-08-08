Нур-Султан, , 08:27 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии международного турнира по хоккею на Кубок главы республики. Об этом написал пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице Facebook.

Турнир был открыт игрой между командами «Барыс» и «Ак Барс», а также «Нефтехимиком» и «Автомобилистом». В первый день соревнований «Ак Барс» и «Автомобилист» одержали уверенную победу со счетом 6:1 и 5:1 соответственно.

Отметим, в 2019 году стартовал десятый международный турнир по хоккею на Кубок президента Казахстана. Первые матчи прошли в 2010 году. Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» четырежды становился обладателем кубка.

Читайте также: ХК «Сочи» обыграл олимпийскую сборную России на турнире в Сочи