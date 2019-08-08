Майами, США, , 07:51 — REGNUM

«Барселона» одержала победу над «Наполи» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Барселоны» голы забили полузащитники Серхио Бускетс на 38-й минуте и Иван Ракитич на 79-й минуте. Кроме того, на 41-й минуте матча защитник каталонского клуба Самуэль Юмтити срезал мяч в свои ворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» одержала победу над «Арсеналом» в товарищеском матче со счётом 2:1.

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