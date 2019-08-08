Анкара, , 07:33 — REGNUM

«Галатасарай» одержал победу над «Акхисар Беледиеспор» в матче за Суперкубок Турции. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Галатасарая» Юнес Беланда на 38-й минуте. Таким образом, стамбульский клуб в 16-й раз в своей истории выиграл Суперкубок Турции.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Галатасарай» стал чемпионом Турции и обладателем Кубка страны, а «Акхисар Беледиеспор» был финалистом Кубка Турции.

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