Саратов, , 22:07 — REGNUM

Председатель Государственной Думы РФ на текущей неделе проводит рабочую поездку по своему избирательному округу. В рамках визита запланированы встречи с жителями, посещение строительных площадок, обсуждение знаковых для региона проектов.

Пресс-служба губернатора Саратовский области

В среду, 7 августа, спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и депутат Госдумы РФ Николай Панков посетили стадион «Волга» в Заводском районе Саратова.

Еще в сентябре 2018 года, во время рабочей поездки Вячеслава Володина по региону, к нему обратились тренеры и родители спортсменов, и рассказали об аварийном состоянии стадиона. Председатель Госдумы посетил объект и пообещал помочь с его реконструкцией.

В настоящее время в рамках реконструкции на объекте выполнен демонтаж асфальтового покрытия беговых дорожек, мачт освещения, забора со стороны проспекта Энтузиастов. Идёт планировка земли и установка бордюрного камня под устройство мини-футбольного поля. Первый этап по реконструкции плоскостных сооружений закончится в этом году.

Однако второй этап по ремонту подтрибунных помещений из-за несостоявшегося конкурса планируется завершить только в 2020 году.

Вячеслав Володин высказал критику в адрес главы г. Саратова Михаила Исаева за сорванный конкурс по реконструкции стадиона.

«Если бы конкурс состоялся в срок, можно было бы закончить стадион в этом году, а не затягивать реконструкцию на два года. Структурные подразделения мэрии сработали плохо. Собирайте общественный совет, чтобы с его помощью подготовить качественный проект легкоатлетического манежа. Есть смысл не восстанавливать копию того, что было построено еще 50 лет назад, а применить лучшие современные практики. С весны 2020 года нужно продолжить реконструкцию стадиона, а завершить его можно к августу следующего года», — заявил спикер Госдумы.

Вячеслав Володин обсудил реконструкцию стадиона с общественным советом. Был поднят вопрос соседства спортобъекта с автозаправочной станцией. Председатель Госдумы поручил проверить законность размещения АЗС рядом со стадионом.

Также по инициативе Вячеслава Володина планируется реконструкция стадионов «Спартак» и «Торпедо» в Саратове. Сейчас по ним готовят проектно-сметную документацию.

В ходе посещения стадиона «Волга» Председатель Госдумы РФ провёл встречи с общественными советами, которые будут контролировать работы на этих спортобъектах. По словам спортсменов, «Спартак» планируется сделать универсальной площадкой по зимним видам спорта — конькобежному спорту, фигурному катанию, хоккею с мячом.

Вячеслав Володин поручил подготовить современные проекты реконструкции стадионов, найти оптимальные решения, которые устроили бы всех спортсменов. По его словам, в планах — начать реконструкцию в следующем году. Стоит задача завершить их восстановление в 2020—2021 гг.

«Это проект внебюджетный, городу он ничего не стоит. Поэтому после реконструкции стадионы «Волга», «Спартак», «Торпедо» должны быть бесплатно доступны и для детей, и для всех, желающих заниматься спортом», — отметил Вячеслав Володин.

Стадион «Волга» был построен в 1959 году. Для занятий лёгкой атлетикой здесь были обустроены легкоатлетические сектора, беговые дорожки и уникальный 135-метровый крытый манеж. Особо успешно на стадионе тренировалось отделение лёгкой атлетики, которое подготовило 6 Мастеров спорта СССР.

К 2011 года здание пришло в неудовлетворительное состояние, перестало соответствовать санитарным нормам и правилам пожарной безопасности. В последующие годы был проведён ряд ремонтно-восстановительных работ.

На сегодняшний день комплекс сооружений стадиона составляют крытый легкоатлетический манеж с трибунами, 2 футбольных поля, легкоатлетическое ядро с беговой дорожкой длиной 400 метров, сектор для прыжков в длину, а также вспомогательные и служебные помещения в здании манежа стадиона. Сейчас на стадионе занимаются двумя видами спорта: футболом и лёгкой атлетикой.

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