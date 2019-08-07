Саратов, 7 августа 2019, 22:07 — REGNUM
Председатель Государственной Думы РФ на текущей неделе проводит рабочую поездку по своему избирательному округу. В рамках визита запланированы встречи с жителями, посещение строительных площадок, обсуждение знаковых для региона проектов.
В среду, 7 августа, спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и депутат Госдумы РФ Николай Панков посетили стадион «Волга» в Заводском районе Саратова.
Еще в сентябре 2018 года, во время рабочей поездки Вячеслава Володина по региону, к нему обратились тренеры и родители спортсменов, и рассказали об аварийном состоянии стадиона. Председатель Госдумы посетил объект и пообещал помочь с его реконструкцией.
В настоящее время в рамках реконструкции на объекте выполнен демонтаж асфальтового покрытия беговых дорожек, мачт освещения, забора со стороны проспекта Энтузиастов. Идёт планировка земли и установка бордюрного камня под устройство мини-футбольного поля. Первый этап по реконструкции плоскостных сооружений закончится в этом году.
Однако второй этап по ремонту подтрибунных помещений из-за несостоявшегося конкурса планируется завершить только в 2020 году.
Вячеслав Володин высказал критику в адрес главы г. Саратова Михаила Исаева за сорванный конкурс по реконструкции стадиона.
Вячеслав Володин обсудил реконструкцию стадиона с общественным советом. Был поднят вопрос соседства спортобъекта с автозаправочной станцией. Председатель Госдумы поручил проверить законность размещения АЗС рядом со стадионом.
Также по инициативе Вячеслава Володина планируется реконструкция стадионов «Спартак» и «Торпедо» в Саратове. Сейчас по ним готовят проектно-сметную документацию.
В ходе посещения стадиона «Волга» Председатель Госдумы РФ провёл встречи с общественными советами, которые будут контролировать работы на этих спортобъектах. По словам спортсменов, «Спартак» планируется сделать универсальной площадкой по зимним видам спорта — конькобежному спорту, фигурному катанию, хоккею с мячом.
Вячеслав Володин поручил подготовить современные проекты реконструкции стадионов, найти оптимальные решения, которые устроили бы всех спортсменов. По его словам, в планах — начать реконструкцию в следующем году. Стоит задача завершить их восстановление в 2020—2021 гг.
Стадион «Волга» был построен в 1959 году. Для занятий лёгкой атлетикой здесь были обустроены легкоатлетические сектора, беговые дорожки и уникальный 135-метровый крытый манеж. Особо успешно на стадионе тренировалось отделение лёгкой атлетики, которое подготовило 6 Мастеров спорта СССР.
К 2011 года здание пришло в неудовлетворительное состояние, перестало соответствовать санитарным нормам и правилам пожарной безопасности. В последующие годы был проведён ряд ремонтно-восстановительных работ.
На сегодняшний день комплекс сооружений стадиона составляют крытый легкоатлетический манеж с трибунами, 2 футбольных поля, легкоатлетическое ядро с беговой дорожкой длиной 400 метров, сектор для прыжков в длину, а также вспомогательные и служебные помещения в здании манежа стадиона. Сейчас на стадионе занимаются двумя видами спорта: футболом и лёгкой атлетикой.
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