Цхинвал, , 19:23 — REGNUM

Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев будет проходить восстановление после травмы плеча в Приэльбрусье. Об этом 7 августа сообщило ИА «Рес».

Тренер спортсмена Виталий Сланов напомнил, что Гассиев планировал в июле дебютировать в супертяжелом весе, однако поединок был отменен из-за надрыва в плече. В течение десяти дней спортсмен проходил курс лечения в Германии, а в ближайшее время прилетит в Приэльбрусье, где будет выполнять необходимый комплекс. Если восстановление пойдет успешно, то уже осенью Гассиев вновь выйдет на ринг.

Гассиев провел последний поединок 21 июля 2018 года против украинца Александра Усика. Россиянин уступил сопернику, лишившись титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Гассиев выступает на ринге от российской сборной. Боксер провел 28 поединков, из них 26 окончились победой, один — поражением против украинца Александра Усика, и еще один бой Гассиева против американца Айзии Томаса был признан несостоявшимся. По результатам последнего поединка против Александра Усика Гассиев лишился титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).