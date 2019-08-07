Махачкала, , 18:40 — REGNUM

Боец смешанных единоборств из Ирландии Конор Макгрегор не ответил на приглашения посетить Дагестан, потому что опасается за свою безопасность. Об этом изданию «Советский спорт» заявил Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер бойца Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, в начале октября 2018 года в ходе пресс-конференции в Лас-Вегасе перед поединком с Нурмагомедовым-младшим Макгрегор позволил себе в резкой и нелицеприятной форме высказываться об отце дагестанца, в частности, назвав его трусом и лицемером.

«Я простил его [Макгрегора]. Я его много раз приглашал в Дагестан, но он не приехал, к сожалению. Это его личное дело. Сомневается в безопасности. Очевидно, он не в курсе, что любой человек, приехавший на Кавказ, становится в первую очередь гостем, а не противником. Такого быть не может, чтобы мы проявили негостеприимство. Мы всех встречаем, угощаем, провожаем», — сказал Нурмагомедов-старший.

Как известно, в октябре 2018 года Хабиб одержал уверенную победу над Конором, после чего ирландец неоднократно говорил о своём желании устроить бой-реванш. Абдулманап Нурмагомедов не исключил, что такой поединок состоится. Однако перед этим, по словам тренера, Макгрегор, который не побеждал на протяжении трёх лет, должен «хоть кого-нибудь победить».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Абдулманап Нурмагомедов предлагал Макгрегору стать почётным гостем чемпионата мира по боевому самбо, который прошел в середине декабря 2018 года в дагестанском городе Каспийске.