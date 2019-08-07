Махачкала, , 16:44 — REGNUM

Боец смешанных единоборств из Дагестана Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём настрое на предстоявший поединок против американца Дастина Порье. Спортсмен признался, что прекрасно осознаёт последствия возможного проигрыша.

«Психологическая ответственность перед боем, конечно, давит на меня. Самое главное, чтобы я для себя знал, на что я иду и что могу потерять. Я знаю, что могу потерять всё, если проиграю этот бой. Я вполне серьезно осознаю это, тренируюсь и готовлюсь», — приводит слова бойца UFC Russia.

Как сообщали ИА REGNUM, бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. В этом поединке дагестанцу предстоит во второй раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе, завоёванный в апреле 2018 года.

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