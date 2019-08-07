Краснодар, , 16:19 — REGNUM

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пожелал футболистам ФК «Краснодар» победы в матче с португальским «Порту» — матч, который начнется 7 августа в 20:00 на домашнем поле «Краснодара», станет первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Стадион «Краснодар» (cc) Антон Зайцев

«Это знаковое, долгожданное событие для всех футбольных болельщиков Кубани. Их поддержка не сможет не сказаться на результатах матча. Мы все очень ждем победы ФК «Краснодар» и рассчитываем, что город еще не раз примет игры этого престижного международного турнира», — цитирует губернатора пресс-служба администрации края.

Отметим, что Краснодар завершил сезон 2018/19 чемпионата России по футболу на третьем месте, впервые пробившись в Лигу чемпионов. Правда, право на участие в престижном кубке предстоит ещё доказать в квалификации. «Порту» сыграет первый матч с «Краснодаром» без главного тренера Сержиу Консейсау, дисквалифицированного в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

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