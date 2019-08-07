Краснодар, 7 августа 2019, 16:19 — REGNUM
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пожелал футболистам ФК «Краснодар» победы в матче с португальским «Порту» — матч, который начнется 7 августа в 20:00 на домашнем поле «Краснодара», станет первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Отметим, что Краснодар завершил сезон 2018/19 чемпионата России по футболу на третьем месте, впервые пробившись в Лигу чемпионов. Правда, право на участие в престижном кубке предстоит ещё доказать в квалификации. «Порту» сыграет первый матч с «Краснодаром» без главного тренера Сержиу Консейсау, дисквалифицированного в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.
Читайте ранее в этом сюжете: «Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов