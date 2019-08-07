Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим футболистом команды в июле. Об этом 7 августа сообщается на сайте клуба.

Артём Дзюба Дарья Антонова © ИА REGNUM

В голосовании болельщиков Дзюба набрал 38,8% голосов. Второе место занял форвард Сердар Азмун (31,42%). Замкнул тройку полузащитник Себастьян Дриусси (12,6%).

В июле Дзюба сыграл в составе «Зенита» три матча, в которых забил два гола — «Тамбову» и «Оренбургу», а также отдал одну результативную передачу.

Напомним, на сегодняшний день «Зенит» лидирует в чемпионате России, в активе команды 10 очков.

Читайте также: Черчесов: Чалов не играет в сборной, потому что есть Дзюба