Сан-Паулу, Бразилия, , 15:21 — REGNUM

Бразильский клуб «Сан-Паулу» представил защитника Дани Алвеса в качестве нового игрока команды. Об этом 7 августа сообщается на сайте клуба.

Мероприятие состоялось на домашнем стадионе «Сан-Паулу». На презентации присутствовало около 45 тыс. болельщиков.

Во время церемонии поцеловал эмблему клуба, опустившись на колени. Кроме того, ему вручили футболку с 10-м номером, под которым он будет играть.

Напомним, Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории. За свою карьеру он завоевал 40 титулов, выступая за «Севилью», «Барселону», «Ювентус», ПСЖ и сборную Бразилии.

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