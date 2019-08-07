Уфа, , 15:03 — REGNUM

Футбольный клуб «Уфа» подпишет контракт с воспитанником московского «Спартака» Кириллом Фольмером. Об этом 7 августа сообщает «Чемпионат».

В сезоне 2018/19 Фольмер играл в составе «Спартака-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). 19-летний полузащитник сыграл 12 матчей, в которых забил три гола.

Напомним, на сегодняшний день «Уфа» после четырёх туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды четыре очка.

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