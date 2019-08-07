Киев, , 14:59 — REGNUM

Украинская премьер-лига (УПЛ) объявила о смене названия. Об этом сообщает Football.ua.

Отмечается, что УПЛ подписала контракт с международной букмекерской компанией Favbet. Соглашение рассчитано на два года.

Теперь высшая футбольная украинская лига будет носить название Favbet лига. Кроме того, турнир сменил и эмблему.

«Логотип объединяет основные графические элементы партнёров. Соединение звёзд и короны символизирует путь футбольных команд к победам и чемпионским титулам», — говорится в сообщении.

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