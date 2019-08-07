Лондон, , 14:46 — REGNUM

«Тоттенхэм Хотспур» существенно снизил цену на полузащитника Кристиана Эриксена. Об этом сообщает MIrror.

Отмечается, что в конце сезона 2018/19 президент клуба Даниэль Леви хотел получить за Эриксена £130 млн. Однако на него не нашлось покупателей.

Учитывая это обстоятельство, а также истекающий летом 2020 года срок контракта футболиста, руководство «шпор» приняло решение установить цену в £50 млн.

Ранее сообщалось, купить Эриксена у «Тоттенхэма» может «Манчестер Юнайтед».

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