Мадрид, , 14:29 — REGNUM

Полузащитники Гарет Бэйл и Хамес Родригес не вошли в заявку мадридского «Реала» на товарищеский матч с австрийским «Ред Булл Зальцбург». Об этом сообщает Marca.

Хамес Родригес Realmadrid.com

Отмечается, что помимо Бэйла и Родригеса в матче не примет участия нападающий Мариано Диас. Кроме того, в Мадриде останутся травмированные игроки — защитник Ферлан Менди, полузащитники Марко Асенсио и Браим Диас.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» намерен расстаться с Бэйлом и Родригесом в летнее трансферное окно.

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