Мадрид, 7 августа 2019, 14:29 — REGNUM
Полузащитники Гарет Бэйл и Хамес Родригес не вошли в заявку мадридского «Реала» на товарищеский матч с австрийским «Ред Булл Зальцбург». Об этом сообщает Marca.
Отмечается, что помимо Бэйла и Родригеса в матче не примет участия нападающий Мариано Диас. Кроме того, в Мадриде останутся травмированные игроки — защитник Ферлан Менди, полузащитники Марко Асенсио и Браим Диас.
Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» намерен расстаться с Бэйлом и Родригесом в летнее трансферное окно.
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