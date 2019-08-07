Монако, , 13:35 — REGNUM

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии Миши Батшуайи может перейти в «Монако». Об этом сообщает L’Equipe.

Отмечается, что «Монако» планирует усилить линию нападения в случае возможного ухода из команды нападающего Радамеля Фалькао. В качестве вариантов рассматриваются Батшуайи, а также форвард «Севильи» Виссам Бен Йеддер.

Напомним, в сезоне 2018/19 Батшуайи играл на правах аренды в «Валенсии» и «Кристал Пэлас», провёл 26 матчей и забил шесть голов. Бен Йеддер сыграл за «Севилью» 35 матчей, в которых забил 18 мячей.

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