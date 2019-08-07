Санкт-Петербург, 7 августа 2019, 13:21 — REGNUM
Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
По информации издания, «Зенит» хочет расстаться с форвардом. В клубе рассматриваются два варианта: аренда в «Сочи» и расторжение контракта.
Ранее «Зенит» пытался убедить Заболотного перейти в «Сочи» на правах аренды. Однако тот отказывался от перехода из-за понижения зарплаты. Его контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.
Напомним, в январе 2018 года Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» за €1,5 млн. В сезоне 2018/19 он сыграл в 30 играх, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
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