Рединг, Великобритания, , 12:42 — REGNUM

Полузащитник «Монако» Пеле перешёл в «Рединг» на правах аренды. Об этом 7 августа сообщается на странице английского клуба в Twitter.

Отмечается, что «Рединг» арендовал 27-летнего португальского футболиста на один сезон.

В сезоне 2018/19 Пеле сыграл в 10 матчах за «Монако» и отдал одну результативную передачу. Зимой он перешёл в аренду в английский «Ноттингем Форест», за который провёл девять встреч.

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