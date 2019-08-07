Майами, США, , 12:37 — REGNUM

Американский футбольный клуб «Интер Майами», владельцем которого является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, заключил контракт с третьим футболистом в своей истории. Об этом сообщается на сайте клуба.

Им стал венесуэльский защитник Кристиан Макун, который числился в составе молодёжной команды «Ювентуса». В 2018 году он играл в составе венесуэльского клуба «Замора», в которой сыграл 15 матчей, не отметившись результативными действиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Интер Майами» подписал контракты с первыми двумя футболистами — полузащитником Матиасом Пеллегрини и нападающим Хулианом Каррансой.

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