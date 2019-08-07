Краснодар, , 11:38 — REGNUM

«Краснодар» сыграет с португальским «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдёт 7 августа в Краснодаре.

Команды ранее не встречались друг с другом. «Краснодар» является бронзовым призёром чемпионата России сезона 2018/19. «Порту» в прошло сезоне выиграл серебряные медали чемпионата Португалии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Порту» сыграет первый матч с «Краснодаром» без главного тренера Сержиу Консейсау, который был дисквалифицирован в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

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