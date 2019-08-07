Москва, , 11:29 — REGNUM

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев может вернуться к тренерской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Валерий Газзаев (cc) Mark Nakoykher

«В своей клубной тренерской деятельности я добился практически всех достижений, которые есть, за исключение одного — это Лига чемпионов», — сказал Газзаев.

По его словам, он хотел бы поработать в клубе, который ставит серьёзные задачи для успешного выступления в Лиге чемпионов.

Напомним, будучи тренером, Газзаев работал в таких клубах, как владикавказская «Алания», московские «Динамо» и ЦСКА, киевское «Динамо», а также сборная России.

Вместе с «Аланией» Газзаев выиграл чемпионат России в 1995 году. Под его руководством ЦСКА трижды стал чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.

С 2013 года Газзаев оставил тренерскую деятельность. В настоящее время он является заместителем председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

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