Москва, 7 августа 2019, 11:29 — REGNUM
Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев может вернуться к тренерской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.
«В своей клубной тренерской деятельности я добился практически всех достижений, которые есть, за исключение одного — это Лига чемпионов», — сказал Газзаев.
По его словам, он хотел бы поработать в клубе, который ставит серьёзные задачи для успешного выступления в Лиге чемпионов.
Напомним, будучи тренером, Газзаев работал в таких клубах, как владикавказская «Алания», московские «Динамо» и ЦСКА, киевское «Динамо», а также сборная России.
Вместе с «Аланией» Газзаев выиграл чемпионат России в 1995 году. Под его руководством ЦСКА трижды стал чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.
С 2013 года Газзаев оставил тренерскую деятельность. В настоящее время он является заместителем председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.
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