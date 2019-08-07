Борнмут, Великобритания, , 10:58 — REGNUM

Английский футбольный клуб «Борнмут» арендовал полузащитника «Ливерпуля» Гарри Уилсона. Об этом сообщается на сайте «Борнмута».

Отмечается, что Уилсон будет играть за «Борнмут» до завершения сезона 2019/20 на правах аренды. При этом у клуба не будет права выкупа трансфера игрока.

Добавим, что 22-летний Уилсон является воспитанником «Ливерпуля». В сезоне 2018/19 он выступал за «Дерби Каунти» на правах аренды.

Он сыграл в 43 матчах Чемпионшипа, в которых забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Ливерпулем» действителен до лета 2023 года.

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