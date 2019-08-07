Манчестер, Великобритания, , 10:22 — REGNUM

Руководство «Манчестер Юнайтед» решило оштрафовать нападающего Ромелу Лукаку на £400 тыс. Об этом сообщает Mirror.

Ромелу Лукаку (cc) Дмитрий Голубович

Отмечается, что форвард наказан крупным штрафом за неявку на тренировочную базу команды. При этом футболист объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб.

Ранее сообщалось, что Лукаку без разрешения «Манчестер Юнайтед» тренируется на базе бельгийского клуба «Андерлехт».

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» отказался от покупки нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, которого планировалось обменять на Лукаку.

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