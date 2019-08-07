Доха, , 10:02 — REGNUM

Катарский клуб «Аль-Садд», главным тренером которого является экс-полузащитник сборной Испании Хави, сыграл вничью с «Аль-Духайлем» в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Аль-Садд» открыл счёт на 30-й минуте благодаря голу Акрама Афифа. Однако на 44-й минуте Юссеф Мсакни восстановил равновесие в счёте.

В конце матча мяч попал в руку защитнику «Аль-Духайля», находившемуся в штрафной. Арбитр встречи не стал назначать пенальти, посчитав, что нарушения не было.

Отметим, что это был первый официальный матч «Аль-Садда» под руководством Хави. Ранее он выступал за этот клуб в качестве игрока и завершил в нём карьеру.

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