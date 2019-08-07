Вашингтон, , 09:47 — REGNUM

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может стать игроком американского клуба «Ди-Си Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, руководство американского клуба ищет замену форварду Уэйну Руни, который в январе 2020 года перейдёт в английский «Дерби Каунти».

Напомним, Озил играет за «Арсенал» с 2013 года. В сезоне 2018/19 он провёл 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что Руни перейдёт к «Дерби Каунти» в январе 2020 года. Его контракт будет рассчитан на полтора года с возможностью продления ещё на год. При этом он также будет играющим тренером команды.

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