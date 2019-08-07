Нур-Султан, , 09:12 — REGNUM

Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль сыграют благотворительный матч Казахстане. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета страны.

«Противостояние одних из главных теннисистов мира состоится в рамках показательного благотворительного матча», — говорится в сообщении.

Отмечается, что матч состоится 24 октября в Нур-Султане в многофункциональном ледовом дворце «Барыс-Арена».

Напомним, Джокович является 16-кратным победителем турниров серии «Большого шлема». Кроме того, он является первым в истории теннисистом, который выиграл все четыре турнира «Большого шлема» и все девять турниров серии «Мастерс».

На счету Надаля 18 побед на турнирах «Большого шлема», в том числе рекордные 12 побед на Открытом чемпионате Франции Roland Garros.

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