Киев, , 09:01 — REGNUM

Украинский боксёр Александр Усик надеется на изменения в стране после выбора Владимира Зеленского на пост президента Украины. Об этом он заявил в интервью, размещённом на YouTube-канале Анатолия Шария.

«Мне кажется, что-то изменится. Ну, должно по крайней мере. Очень много новых людей, очень много старых людей не прошло, и это их корёжит», — сказал Усик.

«Сейчас новый президент, и это хорошо. Улыбается, это вообще круто. Зелёный цвет, мне нравится зелёный цвет, с детства его обожаю», — добавил боксёр.

Он также добавил, что в настоящий момент не видит для себя будущего в политике.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Усик отказался проводить бой с российским боксёром Александром Поветкиным, поскольку «поединок постараются превратить в политическую грязь».

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