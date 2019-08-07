Киев, 7 августа 2019, 09:01 — REGNUM
Украинский боксёр Александр Усик надеется на изменения в стране после выбора Владимира Зеленского на пост президента Украины. Об этом он заявил в интервью, размещённом на YouTube-канале Анатолия Шария.
Он также добавил, что в настоящий момент не видит для себя будущего в политике.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне Усик отказался проводить бой с российским боксёром Александром Поветкиным, поскольку «поединок постараются превратить в политическую грязь».
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