Пермь, , 08:40 — REGNUM

Третий международный марафон в Перми пройдет 7−8 сентября. На длинных дистанциях участников будут поддерживать пейсмейкеры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

На маршрутах боле 10 км темп бегущим помогут сохранить профессиональные спортсмены. Отличительным элементом пейсмейкеров будут флаги с указанным временем. Именно на них смогут ориентироваться участники, желающие уложиться в определенные временные рамки.

Добавим, что в 2019 году трассу, по которой пройдет марафон, изменили. Причиной стала реконструкция Компроса. Изменения коснулись в первую очередь длинных дистанций. Стартово-финишный городок по-прежнему останется на улице Ленина.

Ожидается, что в спортивном мероприятии примут участие 10 тыс. человек.

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