Республика Казахстан, , 08:15 — REGNUM

Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль проведут показательный благотворительный матч в Казахстане. Об этом сообщили в национальном Олимпийском комитете республики.

Звезды мирового тенниса сыграют против друг друга 24 октября 2019 года на «Барыс арене» в Нур-Султане. Отмечается, что счет в личных встречах между сербом Джоковичем и испанцем Надаль составляет 28:26.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля Евгений Донской из России одержал победу на теннисном турнире серии «Челленджер» в Нур-Султане. В финальном матче он оказался сильнее Себастьяна Корды из США.

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