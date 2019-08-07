Москва, , 08:00 — REGNUM

В Москве 10 августа отпразднуют День физкультурника. Центром празднования станет спортивный комплекс «Лужники», сообщается на портале мэра столицы.

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В честь Дня физкультурника состоится парад. Он приурочен к 80-летию первого парада физкультурников и отрядов Всевобуча. В параде примут участие более 4 тыс. человек.

Затем начнутся спортивные соревнования. В программе: легкая атлетика, армспорт, дартс, поднятие гири, волейбол, мини-футбол и др. Все желающие смогут сдать нормативы ГТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа во многих городах России будет проходить День физкультурника. В этом году его будут отмечать в 80-й раз.

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