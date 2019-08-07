Санкт-Петербург, 7 августа 2019, 07:24 — REGNUM
«Зенит» одержал победу над «Барселоной» в товарищеском матче молодёжных команд. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 30-й минуте. Отличился нападающий «Зенита» Максим Бачинский.
Отметим, что игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита». Главным арбитром матча был петербургский судья Сергей Лапочкин.
Добавим, что главным тренером молодёжной команды «Зенита» является Константин Зырянов. Молодёжку «Барселоны» возглавляет известный в прошлом вратарь Виктор Вальдес.
Читайте также: «Ахмат» на своём поле одержал победу над «Оренбургом»