Улан-Батор, , 16:41 — REGNUM

Команды из Киргизии и Казахстана, совершив на лошадях марш в 230 км, сегодня, 6 августа, добрались до финала. Команды Монголии и России вышли на старт, сообщила пресс-служба министерства обороны Монголии.

Монгольская и российская команды выполняют поставленные задачи в форс-мажорных условиях — поблизости от столицы Монголии в последние дни шел проливной дождь.

В Монголии проходит первый военный конный марафон «Аравт», который организуется в рамках «Международных военных игр-2019». Марафон стартовал 3 августа в объединенном учебном центре вооруженных сил Монголии. В нем участвуют Монголия, Россия, Казахстан, Киргизия. В качестве наблюдателей участвуют КНР, США, Вьетнам и Зимбабве.

Более 400 военнослужащих Монголии оказывают поддержку участникам конного марафона, обеспечивая безопасность и здоровье участников.

Конный марафон назван в честь военной единицы армии Чингисхана «Аравт» «десятка», в которую вошли 10 воинов. В команду каждой страны входит именно 10 военнослужащих.

Соревнования «Аравт» включают в себя два этапа. На первом участники должны пройти 130 километров по горной и лесистой местности, преодолеть водные преграды и заминированное поле. На втором этапе военнослужащих ждет полоса препятствий, стрельба из стрелкового оружия, метание гранат с места и во время скачки.