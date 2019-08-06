Иркутск, , 16:21 — REGNUM

Новый мировой рекорд установили три российских пловца, переплывшие крупнейшее на Земле пресноводное озеро Байкал. Среди них был и спортсмен из Чечни Заур Закраилов. Дистанцию от 45 до 55 километров они преодолели меньше чем за сутки, пишет ИА «Грозный-информ».

Марафон начался в 05:30 5 августа в поселке Листвянка Иркутской области и завершился в бурятском селе Выдрино 6 августа в 04:35. По словам Закраилова, состояние спортсменов удовлетворительное, хотя им и пришлось находиться почти сутки в воде температурой от трех до 12 градусов.

Напомним, предыдущий рекорд по длительности дистанции до 55 км принадлежал японскому спортсмену-любителю Икараси Кена. В 2004 году он проплыл — 36 километров за 15 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, попытка пересечь Байкал предпринималась дважды. В первый раз сотрудники МЧС прервали заплыв из-за плохой погоды, когда трое участников преодолели уже почти 25 км пути. Марафон проходил под лозунгом «За чистый Байкал» и был призван привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального озера. В нем участвовали, кроме Заура Закраилова, основатель спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава» Вячеслав Тимошенко и спортсмен этого клуба Евгений Семеняка.

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