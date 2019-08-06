Кемерово, , 16:15 — REGNUM

На месте строительства спортивного центра «Кузбасс-Арена» забита пробная свая, сообщили ИА REGNUM в администрации Кемеровской области.

Напомним, многофункциональный спортивный комплекс «Кузбасс-Арена"должен быть построен в Кемерове к чемпионату мира по волейболу-2022. Ранее администрация Кузбасса направила заявку на участие в проведении чемпионата.

Как уточнили ИА REGNUM сегодня, 6 августа, в администрации региона, погружение пробных свай в грунт на месте предполагаемого строительства проводится для испытания фундаментных опор и определение реальной несущей способности железобетонных конструкций. Пробные сваи будут подвергнуты сильнейшим нагрузкам и различным испытаниям. После чего строители опытным путём определят тип свай, необходимый для грунтов на данной площадке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вместимость будущей «Кузбасс — Арены» — 6 тыс. посадочный мест на стационарных трибунах, и 1 тысяча мест — на мобильных трибунах-трансформерах. Строительство должно начаться в январе 2020 года.

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