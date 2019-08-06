Милан, Италия, , 15:59 — REGNUM

В Международном олимпийском комитете недовольны новым законом о спорте, который в настоящее время рассматривается в парламенте Италии, передает La Repubblica во вторник, 6 августа.

По данным издания, глава олимпийского комитета Италии Джованни Малаго получил письмо из МОК, в котом сказано о «серьезной озабоченности» международного комитета этим законопроектом.

В МОК полагают, что в законопроекте недостаточно четко указана автономия итальянского олимпийского комитета. Международный комитет может приостановить членство Италии, что поставит под угрозу проведение зимних олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине д’Ампеццо.

Впрочем, претензии МОК носят скорее формальный характер. К примеру, фразу о «реорганизации олимпийского комитета Италии» предлагается заменить фразой о «поддержке деятельности комитета в соответствие с олимпийской хартией». Предполагается, что стороны достигнут компромисса.