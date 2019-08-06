Бишкек, , 15:47 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года из бюджета госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Киргизии было выделено на стипендию спортсменам 19 млн 810 тысяч сомов (18 млн 470 тысяч рублей). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стипендии в этот период смогли получить 142 заслуженных спортсмена. В их число смогли попасть проявившие себя на спортивном поприще представители олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских, неолимпийских и национальных видов спорта.

Наиболее крупные стипендии в размере 60 тысяч сомов (56 тысяч рублей) получили три спортсмена-победителя Азиатских игр 2018 года: Дарья Маслова (легкая атлетика), Айсулуу Тыныбекова (борьба) и Торокан Багынбай уулу (джиу-джитсу).

Ежемесячно стипендии в размере 50 тысяч сомов (46,6 тысячи рублей) выплачивается шести спортсменам-медалистам: Магомеду Мусаеву и Алмазбеку Исакову — вольная борьба, а также Каныбеку Жолчубекову, Эрболу Бакирову, Акжолу Махмудову, Жоламану Шаршенбекову — греко-римская борьба.