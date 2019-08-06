Рязань, , 15:41 — REGNUM

В футбольном клубе «Рязань» 6 августа рассказали о состоянии вратаря Сергея Правкина, который накануне получил травму на игре в 1/64 финала Олимп Кубка России в Красногорске. Голкипер находится в Рязанской областной клинической больнице, куда его доставили с игрового поля на машине Скорой помощи.

«Сергей Правкин получил повреждение в области скуловой кости лицевой части черепа. Сергей находится в сознании. Медики оценивают его состояние, как удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Травма вратаря не помешала рязанцам победить: команда обыграла красногорский «Зоркий» со счётом 3:1. ФК «Рязань» вышел в 1/32 финала кубка, где сыграет с лидером ФНЛ «Чертаново» (Москва).