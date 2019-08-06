Москва, , 15:35 — REGNUM

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев признан лучшим тренером Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в июле. Об этом 6 августа сообщается на сайте лиги.

В пяти матчах, проведенных в июле, «Химки» одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. При этом команда забила 17 голов, что стало рекордом результативности в лиге.

Отметим, что «Химки» обыграли «Луч» (5:2), «Авангард» (3:0), «Текстильщик» (4:1) и «Енисей» (4:0), а также сыграли вничью с «Ротором» (1:1) и «Чертаново» (0:0).

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