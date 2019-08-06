Турин, Италия, , 14:51 — REGNUM

Туринский «Ювентус» представил резервный комплект игровой формы на сезон 2019/20. Об этом сообщается на сайте клуба.

Новая экипировка команды выполнена в голубом цвете. Форму представили футболисты команды Криштиану Роналду и Пауло Дибала.

https://twitter.com/goal/status/1158661233802915840

Напомним, в сезоне 2018/19 «Ювентус» в восьмой раз стал чемпионом Италии. В Лиге чемпионов «старая синьора» дошла до четвертьфинала, где проиграла «Аяксу» (1:1 и 1:2).

Читайте ранее в этом сюжете: «Ювентус» представил новый выездной комплект формы