Турин, Италия, 6 августа 2019, 14:51 — REGNUM
Туринский «Ювентус» представил резервный комплект игровой формы на сезон 2019/20. Об этом сообщается на сайте клуба.
Новая экипировка команды выполнена в голубом цвете. Форму представили футболисты команды Криштиану Роналду и Пауло Дибала.
https://twitter.com/goal/status/1158661233802915840
Напомним, в сезоне 2018/19 «Ювентус» в восьмой раз стал чемпионом Италии. В Лиге чемпионов «старая синьора» дошла до четвертьфинала, где проиграла «Аяксу» (1:1 и 1:2).
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