Екатеринбург, , 14:53 — REGNUM

В Екатеринбурге с 11 по 18 августа состоятся «матчевые гонки» в рамках мирового первенства по парусному спорту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Состязания состоятся в акватории Верх-Исетского пруда на базе яхт-клуба «Коматек». В них примут участие яхтсмены из 12 стран Америки, Евразии и Австралии. Россию на крупном спортивном международном форуме будет представлять команда из Челябинска.

Как сообщало ИА REGNUM, это не единственное крупное спортивное событие, которое пройдёт в Екатеринбурге в 2019 году. Так с 8 по 21 сентября в городе пройдёт мужской чемпионат мира по боксу. Причём со времён СССР — это первый ЧМ по боксу на территории России. Ранее подобный боксёрский турнир проходил в 1989 году в Москве.