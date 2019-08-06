Амстердам, , 14:31 — REGNUM

Полузащитник Душан Тадич назначен новым капитаном амстердамского «Аякса». Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

В сезоне 2019/20 Тадич будет выводить команду на поле с капитанской повязкой. 30-летний сербский хавбек сменил в этой роли перешедшего в «Ювентус» защитника Маттейса де Лигта.

Напомним, летом 2018 года Тадич стал футболистом «Аякса». В начале июля он продлил контракт с клубом до лета 2023 года. В его соглашении был прописан пункт, по которому он сможет работать в тренерском штабе клуба, если завершит карьеру через четыре года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Аякс» продлил контракт с полузащитником Тадичем