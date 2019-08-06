Лондон, , 13:54 — REGNUM

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни может перейти в «Бордо». Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, Косельни близок к переходу в «Бордо». 33-летний защитник должен приехать в клуб для прохождения медицинского обследования.

Отмечается, что «Арсенал» дал согласие на переход Косельни. Ранее игрок отказался ехать с командой на предсезонное турне в США.

Напомним, Косельни играет за «Арсенал» с 2010 года. В сезоне 2018/19 он провел 29 матчей, в которых забил три гола.

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