Нальчик, , 13:19 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии на поддержку спорта будет направлено более 443 млн рублей. Денежные средства уже поступили в республику в рамках соглашения с Министерством спорта РФ и Министерством сельского хозяйства РФ, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

Их направят на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку сборных команд. Кроме того, на эти деньги будет завершено строительство многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов в селениях Залукокоаже и Кашхатау. Будут также созданы 19 ФОКов открытого типа в районах республики и малых спортивных и детских игровых площадок.

Часть средств из этой субсидии потратят на закупку спортивного оборудования для школы современного пятиборья и спортивной школы Эльбрусского района и создание, обустройство и реконструкцию футбольных полей в сельских поселениях Былым, Каменномостское, Атажукино и Аушигер.