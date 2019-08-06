Москва, , 13:15 — REGNUM

Московский «Локомотив» договорился о трансфере форварда чешского клуба «Млада Болеслав» Николая Комличенко. Об этом 6 августа сообщает «Чемпионат».

По информации издания, сделка о переходе 24-летнего российского форварда будет оформлена официально в ближайшее время. Действующий контракт форварда с чешским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, Комличенко является воспитанником «Краснодара». За «Младу Болеслав» он играет с 2017 года. В сезоне 2018/19 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 голов в 32 матчах.

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