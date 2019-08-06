Барселона, Испания, , 12:42 — REGNUM

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перейти в «Эвертон». Об этом сообщает AS.

По информации издания, клуб из Ливерпуля в услугах 31-летнего хорватского хавбека. Контракт Ракитича с «Барселоной» действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Ракитич может быть включён в сделку «Барселоны» и ПСЖ по переходу бразильского нападающего Неймара.

В сезоне 2018/19 Ракитич сыграл 34 матча в чемпионате Испании, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Читайте также: ПСЖ может снизить трансферную стоимость Неймара до €150 млн