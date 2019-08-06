Сток-он-Трент, , 12:37 — REGNUM

Английский футбольный клуб «Сток Сити» расторг контракт с нападающим Бояном Кркичем. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение клуба с 28-летним форвардом было досрочно расторгнуто по обоюдному согласию.

Напомним, Кркич является воспитанником «Барселоны». За основную команду каталонского клуба он выступал с 2006 по 2011 год. После этого он играл за «Рому», «Милан» и «Аякс».

С 2014 года Кркич играл за «Сток Сити». Из английского клуба он дважды уходил в аренду — в немецкий «Майнц» и испанский «Алавес».

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