Лондон, , 12:27 — REGNUM

Бывший защитник лондонского «Челси» Гари Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 33-летний Кэхилл подписал контракт с «Кристал Пэлас», рассчитанный на два года.

Напомним, Кэхилл выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. Ранее он играл за такие клубы, как «Болтон Уондерерс», «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Астон Вилла». В составе сборной Англии Кэхилл играл с 2010 по 2018 год.

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