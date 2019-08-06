Москва, , 11:31 — REGNUM

Центровой казанского УНИКСа Артём Клименко не сыграет за сборную России на Кубке мира — 2019 по баскетболу. Об этом 6 августа сообщают «Известия».

По информации издания, у Клименко выявлены проблемы с голеностопным суставом. Игрок приезжал на сбор команды в Новогорск, но не прошёл медкомиссию.

В составе сборной России Клименко играл в квалификации на Кубок мира. Он принял участие в семи матчах, в которых набирал 4,4 очка и делал 1,6 подбора в среднем за игру.

Напомним, Кубок мира пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.

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