Москва, , 11:23 — REGNUM

Казанский «Рубин» может арендовать полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

По информации издания, «Рубин» уже сделал «Спартаку» предложение об аренде 28-летнего парагвайского хавбека до конца сезона 2019/20.

Отмечается, что переговоры осложняются тем, что «Спартак» хочет получить за игрока €1−1,5 млн. В казанском клубе считают эту сумму завышенной.

Ранее сообщалось, что «Спартак» принял решение расстаться с Мельгарехо.

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