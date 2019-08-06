Тула, , 11:19 — REGNUM

Тульский ФК «Арсенал» сделал предложение ФК «Зенит» по аренде форварда Луку Джорджевича (Черногория), однако на данный момент ответа клуб не получил. Об этом в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал президент ФК «Арсенал» Гурам Аджоев.

«Месяц назад мы сделали предложение «Зениту», но пока не получили ответа. Думаю, Луке пообещали, что будет играть в основном составе, вот он и ждет своего часа. Посмотрим, как дальше сложится ситуация. До 2 сентября, когда закроется трансферное окно, время еще есть», — сказал Аджоев.

Луку Джорджевич в предыдущем сезоне, играя за «Арсенал» в качестве арендованного игрока, забил девять голов в 27 матчах.