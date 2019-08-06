Сан-Паулу, Бразилия, , 11:18 — REGNUM

Нападающий Марио Балотелли может перейти в бразильский клуб «Фламенго». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что «Фламенго» готов предложить Балотелли контракт на 2,5 года. В настоящее время стороны ведут переговоры.

Напомним, Балотелли сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом 28-летнего футболиста был «Марсель», который он покинул по истечении срока контракта.

Ранее итальянский форвард играл за такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль» и «Ницца».

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